Псориаз! Лечение натуральными средствами.
Существует множество недугов, которые мы не в состоянии предупредить и псориаз один из них. В последнее время он получил широкое распространение, и до сих пор современной медицине не удалось найти способа полного излечения, но свести его проявления до минимума вполне возможно! Для начала предлагаем немного разобраться…
- Самый распространенный симптом характерный для всех стадий течения – высыпания на кожной поверхности от бледно-розового до ярко-красного цвета, покрытые мелкими чешуйками, сопровождаемые сильным зудом. Они могут появиться где угодно: на волосистой части головы, на ладонях, сгибах конечностей. При прогрессировании болезни происходит увеличение количества и размера пятен, их слияние и утолщение. Кожа в этих местах очень тонкая и нежная, склонна к кровоточивости. Несмотря на неприятный вид высыпаний - псориаз не заразен.
- При дальнейшем прогрессировании болезни ногтевая пластина желтеет и расслаивается. Многие ошибочно могут принять это явление за симптомы грибка.
- В некоторых случаях болезнь оказывает разрушительное влияние на суставы, если вовремя не вмешаться, может развиться остеопороз. Существует такой термин - «псориатический артрит».
- Помимо влияния на суставы, ногти, кожу, псориаз затрагивает нервную систему, а так же вызывает иммунодефицит.
Что может спровоцировать псориаз?
- Неправильное питание. Сладкое, соленое, острое, чрезмерное количество специй - все это противопоказано больным псориазом. Сюда же можно отнести вредные привычки: алкоголь, курение только усугубляют состояние.
- Стресс. Важно уметь держать себя в руках и беречь себя.
- Эндокринные заболевания: сахарный диабет, гипотиреоз и т.д.
- Время года. Обострение происходит в холодное время года, летом с высыпаниями помогают справляться солнечные лучи и витамин Д3.
- Генетическая предрасположенность.
Лечение.
Только комплексный подход поможет достичь стойкой ремиссии. Это и лекарственные средства внутреннего, наружного применения:
- Мази, крема.
- Иммунодепрессанты – только по назначению врача! Стоит иметь в виду, что они имеют нежелательные побочные эффекты: сонливость, заторможенность, при частом приеме страдают почки, печень, поджелудочная железа.
- Гормональные препараты.
- Физиотерапия.
- Специальное диетическое питание, воздержание от вредных продуктов. Будьте уверены - организм моментально среагирует зудом и новыми высыпаниями, если проигнорировать этот пункт.
- Инновационные натуральные препараты традиционной китайской и алтайской медицины зарекомендовали себя не менее эффективно - не понижают иммунитет, а напротив укрепляют общее здоровье, безопасны даже для детей, не оказывают негативного влияния на внутренние органы. Ищете лечения от псориаза?
Из Алтая:
Прямиком из Алтайского края, средства, сотканные из удивительной природы, представлены на нашем сайте компанией Сашера-Мед, не только успешно справляются с псориазом, но и способны преодолеть другие недуги (более подробно с каждым продуктом вы можете ознакомиться, просто перейдя по ссылке):
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Натуроник сори псори натуральный комплекс, который способен значительно снизить симптомы псориатических изменений и при этом воздействовать на причину псориаза.
Нативное зелёное масло При псориазе и демодекозе Дан'Ю Па-Вли® нативный сок листьев и корня Rhododendron adamsii, нативный концентрат кордицепса устраняют зуд, кровоточивость, предотвращают псориатический артрит, возвращают здоровый вид ногтевой пластине.
Крем Добродея живичный обладает сильным проникающим действием через кожу, способствует ускорению регенерации повреждённых тканей – сращиванию костей, восстановлению мышечных волокон и сухожилий, заживлению ожоговых, ран, оказывает противовоспалительное, болеутоляющее, успокаивающее действие.
Горная благодать пантовое – универсальное средство для наружного применения (ванн, компрессов, массажа). Природные компоненты в составе композиции способствуют улучшению регенеративных процессов, улучшению кровообращения.
Каменное масло 7+ в его составе собраны только полезнейшие натуральные компоненты: каменное масло, гриб рейши, циста артемии, уснея нитевидная, бобровая струя, трава сагаан-дали, бадан, огнёвка пчелиная. Каменное масло +7 не стимулирует иммунную систему, а способствует нормализации иммунных реакций организма, тем самым предотвращая развитие аллергических, опухолевых процессов и других осложнений, вызванных иммунным ответом организма.
Живица кедровая сочетает в себе уникальный комплекс витаминов, обладает интенсивным ранозаживляющим, противовоспалительным действием, питает кожу, нормализует обмен веществ.
Бальзам "Алтайский Целитель" – ключ к Вашему здоровью! Гармонично воздействует на все функции организма, не имеет побочных неблагоприятных действий. В его составе: мёд, мумиё, каменное масло, красный корень, бадан, крапива, чага, можжевельник, бобровая струя и барсучий жир.
Из Китая:
Средства из Китая совершенно не уступают в качестве и эффективности, они достаточно широко распространены! Положительные отзывы подтверждают это. Китайские монахи поделились своими уникальными рецептами и знаниями (более подробно с каждым продуктом вы можете ознакомиться, просто перейдя по ссылке):
Крем Yiganerjing в состав входит множество лекарственных растений, он подходит для лечения любого дерматита, устраняет кожный зуд, способствует обновлению кожи и быстрому заживлению псориатических бляшек.
Мазь Цигун Басюань Гао препарат обладает противоотёчным, анти-паразитарным, противовоспалительным, противозудным и антитоксическим действием. При регулярном использовании мазь препятствует преждевременному отмиранию клеток, поддерживает их сбалансированный жизненный цикл.
Комбинированный набор от псориаза (спрей + мазь) Основу данного комплексного препарата составляют натуральные экстракты полезных трав, 100% натуральное и эффективное средство комплексного подхода! Выводит токсины из кожи, останавливает зуд.
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